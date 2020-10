FAKTA: Radio Loud vil levere taleradio til unge

Berlingske Media bliver medejer af Radio Loud. Læs her mere om den unge radiostation.

Berlingske Media er på vej til at blive medejer af selskabet bag Radio Loud.

Læs her mere om radiostationen, der har fået meget omtale efter sidste år at have vundet udbuddet om en ny dab-kanal:

* Radio Loud blev en realitet, efter at den vandt Kulturministeriets udbud om en ny digital radiokanal i efteråret 2019.

* Radio Loud er en tale- og kulturradio, som vil producere konstruktiv journalistik, der især henvender sig til 15-32-årige.

* Radio Loud består af en kreds af ni lokalradiostationer, blandt andet Radio Diablo i Svendborg.

* Fra 1. november bliver Berlingske Media efter planen en del af ejerkredsen.

* Radio Loud sender fra sine lokaler på Christianshavn i København. Nyhedsredaktionen har hjemme hos Radio Diablo i Svendborg.

* Kanalen gik i luften 1. april 2020 som digital radio. Udsendelserne kan findes på www.radioloud.dk.

* Radio Loud er indtil videre sikret sendetilladelse i fire år. Med tilladelsen følger en årlig støtte på 70 millioner kroner.

Kilder: Radio Loud, Journalisten.

/ritzau/