FAKTA: Radio Loud vil levere taleradio til unge

Midt i coronakrisen gik Radio Loud i luften. Kanalen havde første sendedag den 1. april.

Det var ikke uden ballade, da Radio Loud vandt udbuddet om en ny digital radiokanal i efteråret sidste år.

Kanalen har været i luften siden 1. april, men efter de første fjorten havde radiokanalen så få lyttere, at det ikke kunne lade sig gøre for Kantar Radio-Meter at registrere det.

Onsdag er kulturminister Joy Mogensen (S) indkaldt i samråd om forløbet omkring udbuddet af radiokanalen.

Læs mere om den nye radiokanal her:

* Radio Loud blev en realitet, efter at den vandt Kulturministeriets udbud om en ny digital radiokanal i efteråret 2019.

* Loud er en tale- og kulturradio, som vil producere konstruktiv journalistik, der især henvender sig til 15-32-årige.

* Radio Loud består af en kreds af ni lokalradiostationer, blandt andet Radio Diablo i Svendborg.

* Derudover har konsortiet indgået partnerskaber med en række fremtrædende kulturinstitutioner, heriblandt Roskilde Festival, Teater Mungo Park og Nationalmuseet.

* Loud sender fra sine lokaler på Christianshavn i København. Nyhedsredaktionen har hjemme hos Radio Diablo i Svendborg.

* Kanalen gik i luften 1. april som digital radio. Udsendelserne kan findes på www.radioloud.dk.

* Loud er indtil videre sikret sendetilladelse i fire år.

Kilder: Radio Loud, Ritzau, Journalisten.

/ritzau/