FAKTA: Regenter med et langt liv på tronen

Efter 48 år som statsoverhoved er dronning Margrethe blandt de længst siddende nulevende regenter i verden.

Så længe dronning Margrethe er ved godt helbred, er der ingen udsigt til, at hun overlader tronen til kronprins Frederik.

Heller ikke selv om hun er langt oppe i årene.

Det fortalte hun sidste år i et interview med den svenske avis Expressen.

- Min holdning er at sidde hele livet. Missionen er for livet, sagde dronningen til avisen og lod forstå, at det - for hende - kun kan komme på tale at abdicere, hvis hun bliver alvorligt syg.

Dronningen fylder 80 år torsdag og er med sin alder og næsten fem årtier bag sig som dronning en særdeles garvet regent.

Læs her om nogle af verdens længst regerende statsoverhoveder:

* Dronning Margrethe er en af de længst siddende nulevende monarker i verden. Hun har været Danmarks regent siden 14. januar 1972 - altså i 48 år.

Der er kun én dansk regent, der har siddet længere end hende: kong Christian IV Han var konge i næsten 60 år fra 1588 til 1648.

* Storbritanniens dronning Elizabeth har dog siddet på tronen endnu længere - nemlig i næsten 67 år. Hun blev kronet 2. juni 1953.

Dronning Elizabeth er den længst siddende britiske monark i historien. Også blandt verdens nuværende monarker er hun den længst regerende.

* En række europæiske kongehuse har inden for de sidste ti år skiftet ud i toppen, hvorfor der ikke er mange regenter med en anciennitet, der kommer i nærheden af den danske endsige den britiske dronning.

* Dog har Sveriges kong Carl Gustaf været konge i 46 år. Han blev kronet i september 1973 - året efter dronning Margrethe.

* I Norge har kong Harald været regent i 29 år siden 1991.

* Langt væk fra de europæiske kongefamilier finder man kong Mswati i Swaziland, der har været konge i 34 år. Jordans kong Abdullah og Marokkos kong Mohammed har begge haft tronen i foreløbig 21 år.

* Blandt de regenter, der har siddet på tronen i mange år, men som er abdiceret eller afgået ved døden, er Thailands kong Bhumibol.

Da han døde i 2016 som 88-årig, havde han været Thailands konge i 70 år.

Kilde: Ritzau.

/ritzau/