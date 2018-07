FAKTA: Så mange penge har Roskilde Festival tjent

Se de seneste års resultater fra Danmarks største musikfestival.

Roskilde Festival 2015 er slut, og der forventes et overskud på mellem 15 og 18 millioner kroner. Dermed tror festivalen ikke, at den kommer til at matche sidste års overskud, som var det største i festivalens 43 år lange historie.

Her kan du se, hvor mange penge festivalen har tjent de seneste år. Overskuddet går til velgørenhed:

* 2015: 15-18 millioner kroner (estimat)

* 2014: 26,7 millioner kroner

* 2013: 6,6 millioner kroner

* 2012: 12,8 millioner kroner

* 2011: 19,6 millioner kroner

* 2010: 17,5 millioner kroner

* 2009: 20,4 millioner kroner

Kilde: Roskilde Festival