FAKTA: Sådan blev Folkemødet skabt

Folkemødet, der begynder torsdag, har Almedalsveckan i Sverige som forbillede.

Folkemødet på Bornholm finder i år sted i dagene 14.-17. juni. Der ventes omkring 100.000 mennesker til havnebyen Allinge på Nordbornholm.

* Den politiske festival er skabt med inspiration fra den svenske politikeruge Almedalsveckan, der hvert år afholdes på Gotland.

* Idéen til Folkemødet på Bornholm er opstået parallelt to steder:

* Repræsentanter for Bornholms Regionskommune deltog i Almedalsveckan i 2008 og 2009, og de blev så begejstrede, at kommunen gik i gang med arbejdet for at skabe en lignende begivenhed på klippeøen.

* I sommeren 2010 var daværende indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) inviteret til Almedalsveckan. Også han blev begejstret og begyndte at tale for et lignende arrangement i Danmark.

* Det første folkemøde i Allinge blev derfor afholdt i 2011.

* Det er Foreningen Folkemødet, der på vegne af Bornholms Regionskommune står for at producere, udvikle og afholde Folkemødet.

Kilde: Folkemoedet.dk.

/ritzau/