FAKTA: Sådan finder du Googles hyldest til Venner

Mandag har tv-serien "Venner" 25-års jubilæum, og det fejrer Google med en lille overraskelse.

Den amerikanske sitcom "Venner", som mandag kan fejre 25 år på tv-skærmen, bliver fejret af fans over hele verden.

Også it-giganten Google har valgt at hylde tv-serien, men på sin egen særlige måde.

Følg trinene for at se Googles hyldest til "Venner":

1. Åben en browser og begynd på Googles startside, www.google.com.

2. Søg på en af seriens hovedpersoner - Joey, Chandler, Ross, Monica, Phoebe eller Rachel - kombineret med seriens navn på enten dansk eller engelsk. For eksempel kombinationen "Phoebe Venner" eller "Chandler Friends".

3. Søgningen vil udløse en række søgeresultater samt en fremhævet boks på skærmen med karakterens navn, billede og lidt fakta om vedkommende.

Ved siden af navnet vil et lille ikon kunne ses. Ikonet varierer, alt efter hvilken karakter man har søgt frem. For eksempel vil det ved Joey være et stykke pizza, mens det ved Ross er en sofa.

4. Når man trykker på ikonet, udløses Googles animation, som også er forskellig fra karakter til karakter.

/ritzau/