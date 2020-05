FAKTA: Sådan skal biografer og teatre mindske smitte

Der skal nu være et tomt sæde mellem hver gæst i biografen og teatret. Læs retningslinjer her.

Biografer og teatre har fået lov at genåbne, men de kan ikke få lov at fylde salene på samme måde som normalt på grund af coronavirusset, da de ifølge Kulturministeriets retningslinjer skal sikre afstand mellem gæsterne.

Læs retningslinjerne her:

* Der må maksimalt være 500 personer i hver enkelt sal eller det enkelte udendørs arrangement. Kulturarrangementer med siddende publikum er altså undtaget forsamlingsforbuddet på mere end ti personer.

* Hvis publikum sidder i samme retning, skal hver andet sæde være tomt - eller der skal være mindst en meters afstand målt fra midten af sædet.

* Der må maksimalt være et publikum per to kvadratmeter gulvareal. Arealet måles væg til væg i salen.

* Man kan få lov at sidde ved siden af hinanden - med mindre end en meter i mellem - hvis man har tæt kontakt i det daglige. Det kan være folk, der bor sammen, eller for eksempel kærester.

* Uden for salene må der maksimalt være en person per fire kvadratmeter gulvareal.

* Foyer og tilstødende publikumsarealer skal indrettes, så smittefare minimeres. For eksempel ved afstandsmarkering ved billetskranken.

* Der skal holdes godt øje med antallet af publikum, så man undgår store køer. Der bør være personale/vagter til at sikre dette.

* Der skal minimum være to meter til nærmeste publikum til de optrædende på scenen eller i orkestergraven.

Kilde: Kulturministeriet.

/ritzau/