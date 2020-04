FAKTA: Sådan vil politikerne hjælpe kulturlivet

Mindre begivenheder kan nu også få kompensation, og kommunale kulturinstitutioner sidestilles med selvejede.

Regeringen og Folketingets partier er lørdag aften nået til enighed om at udvide og forlænge hjælpeordninger til kulturlivet under coronakrisen.

Her er et overblik over aftalerne, som alle partier i Folketinget står bag, bortset fra Nye Borgerlige, der ikke støtter oprettelsen af en ny nødpulje.

Kompensationsordning udvides og forlænges.

* Ordningen forlænges til og med 31. august 2020.

* Den udvides til at omfatte arrangementer med flere end 350 deltagere fra tidligere 1000 deltagere.

* Ordningen omfatter enkeltstående begivenheder. Det vil sige, at de maksimalt afholdes hver anden dag - eller hver dag i en afgrænset periode på maksimalt fire uger på en lokation.

* Dermed kan ordningen omfatte aflyste turnerende musicals og primært offentligt finansierede arrangører af kultur- og idrætsarrangementer, som aflyses på grund af regeringens tiltag mod coronavirus.

Ny nødpulje til kulturlivet oprettes:

* Nødpuljen består af 200 millioner kroner øremærket kulturlivet.

* Puljen er går til publikumsrettede kulturinstitutioner og revyer, som ikke er hjulpet af de generelle ordninger.

* De kan maksimalt få dækket 80 procent af udgifterne til aflyste forestillinger og udstillinger.

* Institutionerne kan kompenseres yderligere, hvis de er særligt nødlidende. Her vil de for at undgå konkurs maksimalt få kompensation for 80 procent af indtægtstabet for perioden.

* Nødpuljen skal sikre, at kommunale kulturinstitutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks større, kommunale koncert- og kulturhuse kan få lønkompensation og kompensation for faste udgifter. De sidestilles således med selvejende kulturinstitutioner, fonde og foreninger.

Kilder: Kulturministeriet.

/ritzau/