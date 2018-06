FAKTA: Sankthansbål renser og skræmmer det onde væk

Hekse brændes på store bål sankthansaften, der har forbindelse til Jesus. Få her et indblik i, hvad vi fejrer.

I omkring halvdelen af landets kommuner kan bålene knitre livligt lørdag aften, når der fejres sankthans.

I den anden halvdel af kommunerne er der indført afbrændingsforbud på grund af for lidt nedbør den seneste tid.

Det har ført til kreative fortolkninger af traditionen i blandt andet Tivoli i København, der indfører et såkaldt sansebål.

Få indblik i, hvorfor vi sætter ild til et bål og brænder en heks:

* Sankthans er en gammel kirkelig tradition til minde om Johannes Døberen. Deraf navnet. Han var Jesus' fætter og blev født et halvt år før Jesus.

* Johannes Døberens fødselsdag er fastsat til 24. juni. I Danmark fejres dagen dog aftenen før, akkurat som juleaften holdes dagen før juledag.

* Bålet blev en del af traditionen i 1600-tallet, hvor det blev brugt til at fejre den danske midsommer.

* Der var en tro på, at naturen havde stærke helbredende kræfter omkring dette tidspunkt, og derfor skulle man plukke lægeurter eller drikke af hellige sankthanskilder.

* Blandt de mest kendte kilder er Helene Kilde i Tisvilde, som har haft besøg af blandt andre Christian den 4., og Kirsten Piils Kilde i Dyrehaven - begge nord for København.

* Man skulle drikke af kilden fra et lerkrus. Det var vigtigt, at kruset blev knust efterfølgende, da det overtog folks sygdomme, som ikke måtte gives videre til andre.

* De fleste forbinder også sankthans med bål. I århundreder har man tændt bål for at holde det onde på afstand, fordi ild skulle have en rensende virkning. Det foregik i løbet af hele året og altså ikke kun sankthansaften.

* Blandt ondskaben var hekse. Netop denne dag mente man, at de rejste til Bloksbjerg, som er det højeste bjerg i Harzen i Tyskland.

* Omkring 1920 opstod traditionen med at sætte en strådukke, der ofte ligner en heks, på toppen af bålet.

* Dukken skule symbolisere det onde og blev brændt for at få det onde til at forsvinde.

* Folk frygtede i mange årtier overnaturlige væsner, og i 1617 blev det forbudt at udøve trolddom i Danmark. Det anslås, at cirka 1000 personer endte deres dage på bålet dømt for trolddom. 85-90 procent af dem var kvinder.

* Blev man kendt skyldig i skadevoldende magi, var der én straf: henrettelse. Det foregik på bålet, hvor man blev brændt levende.

* Den sidste heks blev brændt i Danmark i 1693. Først i 1866 blev den sidste paragraf om trolddom fjernet fra dansk lovgivning.

* Mange synger Holger Drachmanns sang "Midsommervise", mens bålet brænder. Sangen blev så vidt vides først forbundet med sankthansbålet efter en midsommerfest på Jelling Seminarium i starten af det 20. århundrede.

Kilder: Kristendom.dk, TV2 og DR.

/ritzau/