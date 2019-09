FAKTA: Sikring af Amalienborg Slotsplads

Det er på anbefaling af PET, at der nu bliver adgang forbudt for biler på Amalienborg Slotsplads.

Det skal ikke længere være muligt at køre i bil ind på Amalienborg Slotsplads. For at øge sikkerheden, når større menneskemængder er samlet, afspærres de fire indfaldsveje til pladsen.

LÆS her mere om sikringen:

* Ved hver af de fire indgange til pladsen placeres 13 pullerter. De er betrukket med bronze og er en meter og tyve centimeter høje.

* Nogle af pullerterne kan sænkes, så det er muligt at komme ind for biler, der har et nødvendigt ærinde til Amalienborg.

* Det vil stadig være muligt for gående og cyklister at komme ind på pladsen.

* Arbejdet skal stå færdigt i begyndelsen af 2020.

* Arbejdet er sat i gang på baggrund af en anbefaling fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), som i 2017 opfordrede Københavns Kommune til at etablere "hastighedsdæmpende foranstaltninger" ved Tivoli, Strøget, Rådhuspladsen, Nyhavn, Kongens Nytorv, Amalienborg Slotsplads, Langelinie, Hovedbanegården og Nørreport Station.

* Siden har der været opsat betonklodser og andre midlertidige foranstaltninger.

* Lastbiler og andre køretøjer er flere gange blevet brugt ved angreb i udlandet. I 2016 døde 86 mennesker, efter en lastbil på Bastilledagen kørte ind på Promenade des Anglais i Nice.

* I London, Berlin, Stockholm og Barcelona har gerningsmænd også benyttet køretøjer til angreb.

Kilde: Ritzau, Slots- og Kulturstyrelsen

/ritzau/