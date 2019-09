FAKTA: Skrøbeligt vikingeskibsmuseum fra 60'erne

I 2016 blev det vurderet, at Vikingeskibshallens bærende konstruktioner havde en levetid på otte til ti år.

International hæder er på vej mod Roskilde, hvor Vikingeskibshallen, som er en del af Vikingeskibsmuseet, bliver fremhævet som en "mesterlig idé".

Bygningen kommer på listen over de 100 mest væsentlige og repræsentative betonbygninger i Europa fra det 20. århundrede. Bag anerkendelse står det EU-støttede forskningsprojekt Innova Concrete.

Her er fakta om museet og dets historie:

* Vikingeskibshallen blev indviet i 1969 og danner ramme om fem nationale klenodier: Vikingeskibene fra Skuldelev.

* Den er tegnet af den modernistiske arkitekt Erik Christian Sørensen.

* Bygningen blev i 1998 fredet for sin udstråling, sit materialevalg og sin funktionalitet samt for sin placering i vandkanten. Her forbinder de store glasfacader de fem gamle skibe med fjorden.

* Bygningen har dog vist sig at være skrøbelig. Tilstanden på de i forvejen svækkede facader samt taget er blevet yderligere forværret af de senere års stormfloder.

* Trods reparationer blev det i 2016 vurderet, at hallens bærende konstruktioner havde en levetid på otte til ti år.

* Samtidig byder fremtiden ifølge alle prognoser på mere ekstremt vejr og stigende grundvandsstand.

* Museet søgte i 2016 om at få ophævet fredning af Vikingeskibshallen. Affredningen blev først afvist af Slots- og Kulturstyrelsen i 2017, men blev i 2018 godkendt af Kulturministeriet.

Kilde: Vikingeskibsmuseet og Kulturministeriet.

