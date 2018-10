FAKTA: Slaveskibenes sidste rejse

Det blev en dramatisk sidste rejse for to danske slaveskibe i 1710. Arkæologer har fundet resterne i Caribien.

I 1710 forsvandt to danske slaveskibe under en dramatisk sejlads uden mad fra Guinea i Afrika mod St. Thomas i det daværende Dansk Vestindien.

Skibene er nu med stor sandsynlighed blevet fundet i Caribien af et hold danske og amerikanske marinearkæologer og historikere.

Det er blandt andet en pakkeliste med 38.600 danske mursten, som er bevis på, at der er tale om skibe fra Danmark.

Nyheden om fundet bringes i bogen "Dobbeltmytteriet på de danske slaveskibe" af journalist Jakob Olling, der udkommer torsdag.

Her kan du få overblik over slaveskibenes sidste rejse:

* 6. november - 5. december 1708: Slaveskibene "Fridericus Quartus" og "Christianus Quintus" sejler fra København.

* 16. april - 25. april 1709: "Christianus Quintus" og "Fridericus Quartus" ankommer til Christiansborg i Guinea.

* Fortet er dog ikke klar til at tage imod skibene på grund af en lokal konflikt. Slaveskibene forsinkes meget i deres videre rejse. Samtidig kan der heller ikke skaffes nok mad, hvilket senere får fatale konsekvenser.

* 15. september 1709: Slaverne på "Fridericus Quartus" gør oprør. To danske søfolk kvæstes. Oprøret slås ned.

* 16. september 1709: Hovedpersonen i oprøret på "Fridericus Quartus" bliver tortureret og henrettet. Hans lig hejses bagefter op i masten. Også de øvrige deltagere straffes med henrettelse.

* 28. september - 1. oktober 1709: "Fridericus Quartus" og "Christianus Quintus" sejler fra Guinea mod det daværende Vestindien.

* 23. oktober 1709: De to skibe mødes ved Kap Lopes de Consalvis og beslutter sig for at følges mod Vestindien. De kan stadig ikke skaffe mad nok til turen.

* 30. december 1709: Den desperate fødevaresituation fører til, at man skærer ned på forsyningerne til besætningen. Mange er i forvejen syge.

* 10. februar 1710: "Fridericus Quartus" løber tør for mad, men får mere af "Christianus Quintus".

* 14. februar 1710: Land i sigte! Til gengæld finder man ud af, at man er dybt inde i det Caribiske Hav og på helt gal kurs i forhold til St. Thomas. Skibene forsøger at komme til Portobello i Panama.

* 18. februar 1710: 55 slaver er døde på "Christianus Quintus". 82 er døde på "Fridericus Quartus".

* 2. marts 1710: Besætningen genkender Costa Ricas kyst. Derefter gør de mytteri. Først sættes slaverne i land, siden fordeles skibenes guld. De to skibe ødelægges.

* 3. marts 1710: Danskerne beslutterne sig for at røve to britiske skibe, som de tvinger til at sejle mod Portobello i Panama. Danskerne bliver imidlertid fanget af spanske kapere. De ender som fanger i Portobello.

Kilder: Journalist og forfatter Jakob Olling marinearkæolog Andreas Kallmeyer Bloch.

/ritzau/