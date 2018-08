FAKTA: Smukfest spår rekordhøj omsætning

Prisen for en festivalbillet er hævet siden 2017, men også specialøl og champagne går godt hos gæsterne.

Når Rasmus Seebach søndag aften lukker og slukker Bøgescenerne, forventer Smukfest at have tjent mere i løbet af festivalen end nogensinde før.

Omsætningen fra billetsalg, boderne og andre indtægter ser søndag middag ud til samlet set at blive mellem otte og ni procent højere end sidste år.

Festivalen kan dog endnu ikke sætte tal på, hvor omsætningen præcis lander.

Her er et overblik over udviklingen i Smukfests omsætning de seneste ti år (tallene er eksklusiv moms):

2017: 165 millioner kroner.

2016: 152 millioner kroner.

2015: 135 millioner kroner.

2014: 124 millioner kroner.

2013: 127 millioner kroner.

2012: 116 millioner kroner.

2011: 107 millioner kroner.

2010: 98 millioner kroner.

2009: 87 millioner kroner.

2008: 84 millioner kroner.

Kilde: Ritzau, Smukfest.

/ritzau/