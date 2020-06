FAKTA: Sommerpakke giver billigere tog og oplevelser

Med en ny sommerpakke kan man få billigere transport med nyt rejsepas og oplevelser med rabat.

Et politisk flertal er fredag enige om en sommerpakke, der skal sparke gang i økonomien ved at understøtte turismen.

Pakken indeholder en række initiativer for i alt 700 millioner kroner. Her er et udpluk af tiltagene:

Billigere offentlig transport:

* Rejsepas for 299 kroner - som giver otte dages fri rejse med kollektiv trafik. Der udbydes 50.000 rejsepas i perioden fra lørdag den 27. juni til søndag den 9. august.

* DSB udbyder en million Orange-billetter over Storebælt i skolernes sommerferie til 99 kroner, inklusive pladsbillet.

Billigere færger:

* Gratis indenrigsfærger i juli for gående og cyklister.

* Tilskud til prisnedsættelse på færger til småøer - samt Fanø, Læsø, Ærø og Samsø - i august og september.

* Reduktion af billetpriserne på færgefarten Ystad-Rønne i august og september.

Billigere oplevelser:

* Pakken giver halv pris på en række kulturoplevelser.

* Der afsættes penge, som forenings- og idrætslivet kan søge til at skabe flere aktiviteter.

* Højskolerne får en bevilling til årets sommeraktiviteter.

Støtte til sommerhusudlejere:

* Midlertidig forhøjelse af bundfradraget ved udlejning af sommerhuse.

Sociale tiltag:

* Gratis tilbud om lokale aktiviteter til ældre over 65 år.

* Flere dagsture for beboere på plejehjem og socialpsykologiske botilbud.

* Gratis handicaptransport i sommerferien.

Kilder: Erhvervsministeriet og Transportministeriet.

/ritzau/