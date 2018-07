FAKTA: Udgravningerne der førte til fund af ældgammelt brød

Et 14.400 år gammelt brød er fundet i Jordan som en del af en større udgravning.

Under udgravningerne af en gammel jæger-samler-boplads i det nordøstlige Jordan har et hold af arkæologer fra Københavns Universitet blandt andet fundet resterne af forkullede madrester.

Siden er det blevet bestemt, at et 14.400 år gammelt fladbrød er blandt fundene.

Her kan du læse mere om udgravningsprojektet:

* Udgravningerne foregik på bopladsen Shubayqa1 i det nordøstlige Jordan.

* Udgravningerne blev foretaget i perioden fra 2010 til 2015 af arkæologer fra Institut Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet.

* Forskere fra Københavns Universitet, University College London og Cambridge University har analyseret fundene.

* Deres studie er offentliggjort i i tidsskriftet "Proceedings of the National Academy of Sciences".

* Udgravningerne blev udført i samarbejde med Department of Antiquities of Jordan. De er en del af et projekt, der blev støttet af Danmarks Frie Forskningsfond, Det Danske Institut i Damaskus og H.P. Hjerl Mindefondet for Dansk Palæstinaforskning.

* Bopladsen blev udgravet første gang i 1990'erne af den britiske arkæolog Alison Betts.

Kilder: Københavns Universitet.

/ritzau/