Falsk bankmand og kumpan narrede smykker og dankort fra 94-årig

En 94-årig kvinde fra Holbæk blev torsdag franarret sine smykker og dankort, da en person i telefon udgav sig for at være bankmand, mens en anden person mødte op på kvindens adresse, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport fredag.

Politiet modtog anmeldelsen torsdag klokken 10.34.

Den 94-årig kvinde var blevet ringet op af en person, som udgav sig for at være fra kvindens bank, Nordea.

Manden fortalte kvinden, at der var foretaget en mistænkelig overførsel af penge til Spanien, og af den grund var det vigtigt, at banken fik kvindens smykker i bevaring.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den falske Nordea-mand i telefonen handlede ikke på egen hånd. For mens den ældre kvinde havde ham i røret, troppede en anden person op på kvindens adresse. Han var kommet for at hente smykkerne.

Den 94-årige kvinde udleverede smykkerne til manden, som efterfølgende forduftede fra stedet. Kvinden opdagede, at hendes dankort også var væk.

Midt- og Vestsjællands Politi efterforsker sagen og har i den forbindelse afhørt kvinden, som har givet et signalement af den mand, der mødte op for at hente smykkerne.

Der er tale om en mand, som talte dansk med en udenlandsk accent. Han iført en sort jakke med hætte, som var trukket op om hovedet. Hætten havde pelskant.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi efterforsker man i politikredsen flere lignende sager.

Artiklen fortsætter under annoncen

Også i andre politikredse forekommer det jævnligt, at ældre bliver narret eller forsøgt narret af personer, som henvender sig telefonisk eller personligt. Det kan for eksempel være ved at lokke bankoplysninger, pinkoder, MitID-oplysninger eller lignende ud af ofrene.

Der er i de senere år blevet afsagt domme i en række sager af den type. Så sent som onsdag i denne uge blev en 19-årig mand ved Retten i Glostrup idømt halvandet års fængsel i en sådan sag.

Den 19-årige tilstod i retten at have bedraget ældre for mere end en halv million kroner tilsammen.

/ritzau/