Fans raser over valg af skuespiller til tv-serie. Men det er ikke på grund af hans skuespilevner

Vreden har rejst sig fra de sociale mediers sumpe, efter det har vist sig, at sorte Steve Toussaint spiller adelsmand i fantasy-serien “House of the Dragon”

De fleste serier kører et par sæsoner eller tre for så at stoppe. Fordi seerne svigter. Eller fordi skaberne ikke mener, historien kan bære mere.

Men der er sjældne tilfælde som den uhyre populære, intenst fandyrkede fantasy-serie “Game of Thrones”, der kørte i hele otte sæsoner, og som skal leve videre i en række såkaldte "prequels". Altså serier, der fortæller om, hvad der gik forud for det allerede sete og kendte. Og den første forhistorie til “Game of Thrones” er “House of the Dragon”, der for nylig havde premiere på streamingstjenesten HBO Max.