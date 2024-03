Farvel til Premier League-kampe kan true kriseramte Viaplay

Det er ikke ligefrem nogen overraskelse, at streamingtjenesten Amazon Prime Video fra næste sæson har sikret sig rettighederne til den tidlige lørdagskamp i Englands bedste fodboldrække, Premier League.

Sådan lyder det fra Claus Bülow Christensen, der er selvstændig medieanalytiker.

- Det er længe blevet spået, at Prime på et tidspunkt ville vise, hvor dybe lommer de har, siger han.

Aftalen med Viaplay, der lige nu sidder på rettighederne til Premier League på det danske marked, viser ifølge analytikeren, at Amazon Prime Video vil være en stor streamingtjeneste i Norden.

Og tjenesten, hvis abonnement koster 59 kroner om måneden, har "uanede midler" at gøre godt med.

Omvendt risikerer Viaplay kundeflugt og balancerer på en knivsæg, lyder det.

Det skyldes ikke mindst, pointerer han, at man skal punge op med 499 kroner om måneden, hvis man vil have adgang til alt indhold fra Viaplay - inklusive sport.

Claus Bülow Christensen fortæller, at stort set alle tjenester har fået øjnene op for sport, fordi de får meget for pengene.

- Pengene er sikre, for det er ikke noget, folk bliver trætte af. En eller anden tv-serie kan jo gå galt, så man bliver træt af sæson to, tilføjer han.

Dermed er tjenesterne blevet mere "selektive" med de penge, de putter i en større tv-serie.

- Det betyder på den anden side, at sportsrettighederne bliver dyrere og dyrere, siger analytikeren.

Viaplay, der befinder sig i en dyb økonomisk krise, har tidligere meldt ud, at man vil give afkald på nogle af sine sportsrettigheder i forsøget på at genoprette forretningen.

Tjenesten har ifølge Claus Bülow Christensen brugt alt for mange penge på at lave tv-serier og spillefilm.

- Hvis Viaplay ikke klarer det her, så er jeg ret sikker på, at det bliver Prime, der køber resterne og måske endda sletter brandet, siger han.

På bundlinjen havde Viaplay et underskud på 9,7 milliarder svenske kroner efter nedskrivninger sidste år.

Her solgte man desuden ifølge analytikeren ni serier til Amazon Prime Video.

- Det siger også noget om den magtbalance, der er ved at udvikle sig i øjeblikket, siger Claus Bülow Christensen.

Martin Backlund, der er direktør for Amazon Prime Video i Norden, fortæller, at tjenesten længe har kigget på det nordiske marked med den hensigt at investere i fodbold.

Aftalen, der også gælder på det svenske marked, kommer til at gælde for 38 kampe per sæson i de næste fire år.

Man har ingen intentioner om at hæve abonnementsprisen efter købet, lyder det.

