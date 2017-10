Israelsk dramaserie udfordrer alt, hvad vi ved om Israel-Palæstina-konflikten

Den israelske journalist Avi Issacharoff, der sammen med en israelsk skuespiller står bag dramaserien ”Fauda”, havde forventet kritik af serien fra både højre og venstre, fra israelere og fra palæstinensere. Men ”Fauda” har primært mødt ros og ses i dag i 200 lande

Utallige israelere er begyndt at læse arabisk. Mange, især blandt de små to millioner palæstinensiske israelere, har oprettet abonnement hos tv-udbyderen Yes. Og der ses en markant stigning i antallet af unge, der søger om at aftjene deres værnepligt i det israelske forsvars specialstyrker – særligt i de enheder, der agerer udklædt som palæstinensere blandt den palæstinensiske befolkning. Alt sammen på grund af dramaserien ”Fauda”.

Det er to gamle venner, Lior Raz og Avi Issacharoff, der står bag serien, der også er nået til Danmark. De er begge i begyndelsen 40’erne og vokset op efter de to skelsættende krige, Seksdageskrigen i 1967 og Yom Kippur-krigen i 1973 i et Israel, der ikke har været præget af frygt for landets eksistens, men af besættelsen af Gaza og Vestbredden, to intifadaer, en kuldsejlet fredsproces og ikke mindst Hamas’ selvmordsterror. Lior Raz er skuespiller og har i sin tid aftjent sin værnepligt i en specialenhed, som er den, Fauda handler om. Han spiller seriens hovedperson, Doron Kavillio, der tror, han er færdig med at arbejde undercover for specialenheden, men alligevel ikke helt kan holde sig væk.

Avi Issacharoff er journalist og har i snart 20 år haft sit daglige arbejde på Vestbredden og i Gaza. Som øjne og ører for israelske medier kender han det palæstinensiske samfund ud og ind. Kristeligt Dagblad har mødt Avi Issacharoff i Tel Aviv til en samtale om ”Fauda”, hvis anden sæson netop er blevet filmet færdig.