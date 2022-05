Fem kulturprodukter, der giver indblik i arv, død og testamente

Om det er fortalt i ramme alvor, sorg eller med humor, så findes der adskillige kulturprodukter, der behandler temaer som død, arv og testamente. Kristeligt Dagblad anbefaler her fem serier, bøger og podcasts i tiden

Det er svært at komme udenom tv-serien "Succesion", når snakken falder på arv og testamente. I tre sæsoner får vi et indblik i den absolutte overklasses magtkampe, da den 80-årige multimilliardær, familieoverhovedet Logan Roy, annoncerer, at han snart må udpege sin arvtager til medieemperiet Waystar Royco.

Serien skildrer, hvad der sker, når penge og magt splitter og opløser de familiære bånd i spørgsmålet om arv. Nu skal en af hans fire børn videreføre dynastiet, og spørgsmålet om hvem bliver genstand for et familiedrama med intriger af de helt store, når de ultrarige, voksne børn danner alliancer på kryds og tværs, og skjulte barndomstraumer og forretningshemmeligheder dukker op til overladen.