Fem mænd dømmes for Tysklands største smykkekup nogensinde

En tysk domstol har tirsdag idømt fem medlemmer af en bande domme på op til seks års fængsel for at stå bag det største smykketyveri i Tysklands historie.

Under et indbrud i museet Grünes Gewölbe ("Den Grønne Hvælving") i Dresden i 2019 slap tyvene væk med smykker, der under retssagen har været prissat til over 840 millioner kroner.

Men som reelt kan være meget mere værd.

De fem dømte skal i fængsel i mellem fire år og fire måneder og seks år og tre måneder. Det er alle mænd i 20'erne.

Dommene er blevet mildere, efter der i januar blev indgået en aftale mellem forsvarerne og anklagerne. På det tidspunkt var de fleste af effekterne fra smykkekuppet blevet returneret til museet Grünes Gewölbe.

En sjette tiltalt er frikendt.

Det var tidligt om morgenen 25. november 2019, at to tyve brød ind i museet i Dresdens kongepalads via et vindue. Forinden havde de afbrudt strømforsyningen.

Inde i museet smadrede de montrer med en økse, og i løbet af få minutter var de sluppet væk med en uvurderlig skat, der daterer sig tilbage til det 17. og 18. århundrede.

Tilsammen forsvandt der 4300 diamanter og andre smykkesten, der indgik i overdådige opsatser, sværd, brocher, sløjfebånd og lignende.

Blandt de stjålne smykker var den berømte hvide Dresden-diamant. Det er en af de mest værdifulde juveler i samlingen fra August den Stærke, der var kurfyrste i delstaten Sachsen for 300 år siden.

