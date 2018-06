Femårig vælter skulptur i Kansas og ruinerer forældre

Forældre får regning på knap 850.000 kroner, fordi deres lille søn væltede skulptur i borgerhus i Kansas.

Forældrene til en femårig dreng i Kanas fik en regning på 132.000 dollar (op mod 850.000 kroner", efter deres søn væltede en kunstskulptur, som var udstillet i et lokalt beboerhus, rapporterer den amerikanske tv-station ABC News.

Overvågningskameraer har fanget den lille dreng, da han rækker ud mod skulpturen “Aphrodite di Kansas City” i lobbyen på Tomahawk Ridge Community Center i Overland Park, Kansas, og får skulpturen til at vælte.

Forældrene var på det tidspunkt ved at sige farvel til gæsterne fra en bryllupsreception, som havde fundet sted i beboerhuset.

Skulpturen blev ved faldet fuldstændigt ødelagt og kan ikke repareres.

- Man er ansvarlig for at have opsyn med et lille barn ... Hvis det ikke sker, kan det opfattes som forsømmelighed, hedder det blandt andet i forsikringsselskabets brev til forældrene.

- Jeg var både overrasket og stødt over at blive kaldt forsømmelig, siger drengens mor, Sarah Goodman.

Moren siger, at den væltede skulptur blev behandlet som et "gerningssted".

Manden, der har skabt skulpturen, Bill Lyons, siger til ABC News, at det tog ham to år at skabe værket, og at det var udbudt til salg til 132.000 dollar.

Han undersøgte selv den smadrede skulptur og konkluderede, at den umuligt kunne repareres.

- Det rækker langt ud over mine evner og mine ønsker at genskabe den, siger han.

Lokale kilder siger, at skulpturen ikke var gjort rigtigt fast på piedestalen, og at den ulig andre værker på udstillingen ikke var i en montre.

En talsmand for kommunen, Sean Reilly, siger, at man ikke tidligere har været ude for, at børn er klatret op på skulpturer.

- Ingen kan forvente, at der kan rejses et sådant erstatningskrav på et sted, hvor børn bliver inviteret ind. Han ødelagde ikke skulpturen med onde hensigter, men den faldt ned på ham. Det var ikke gjort fast og sikret, siger Sarah Goodman.

/ritzau/