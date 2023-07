Festglade unge ukrainere rydder op efter bombardementer

Flere hundrede unge og feststemte ukrainere har brugt weekenden på at danse til rytmerne af klubmusik og rydde op efter bombardementer i den nordukrainske Tjernihiv-region.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Bag initiativet står organisationen Repair Together, der siden 2022 har taget aktivt del i at rydde op efter bombardementer i regionen. Tjernihiv ligger cirka 150 kilometer nord for hovedstaden Kyiv.

- Vi er ved at rydde op i konsekvenserne af den russiske besættelse, siger DJ Dmytro Trofymenko.

- Det er et eksempel på, hvordan vi unge kan være til nytte, uden at vi behøver at gå på kompromis med, at vi elsker at lytte til musik.

Omkring ham danner festklædte frivillige en menneskekæde for at fjerne mursten efter mursten fra de bygninger, der er blevet beskadiget af de russiske bombardementer.

Efter de unge er færdige med oprydningen, er det planen, at professionelle bygningsarbejdere skal begynde at genopføre de ødelagte bygninger.

Organisationen Repair Together arrangerer over sommeren flere oprydningsture.

De unge frivillige kommer både fra Tjernihiv-regionen og fra hovedstaden Kyiv, fortæller en af begivenhedens arrangører, Bogdan Bieliaiev.

Han anslår, at op mod 350 frivillige tager del i weekendens arrangement, og at de gennemsnitligt er omkring 25 år.

- De fleste af dem vil gerne hjælpe. De vil ikke blive hjemme, siger han.

En af de frivillige er den 28-årig agronom Oleksandra Horgon.

Hun fortæller, at det er patriotisme, der har fået hende til at tage del i weekendens festligheder og oprydningsarbejde.

- Min hjemby er i øjeblikket besat. Jeg kan desværre ikke hjælpe dem fysisk, kun økonomisk. Jeg føler, at jeg på en eller anden måde kan gøre op for det ved at være med i dag, siger hun.

Efter oprydningsarbejdet tog de frivillige del i den årlige Kupala-aften. Her dansede mange af de unge omkring et bål iklædt traditionelle ukrainske klæder og hjemmelavede blomsterkranse.

Kupala-aften fejres i Ukraine enten den 24. juni eller 7. juli for at markere sommersolhverv.

/ritzau/AFP