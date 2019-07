Festival hævede ved en fejl penge på over 3000 konti

Roskilde Festival har ved en fejl hævet penge på 3085 festivalgæsters konti i stedet for at indbetale penge.

I år fik gæsterne på Roskilde Festival som noget nyt et armbånd med en chip, hvor der kunne indsættes penge. Armbåndet kunne så bruges til at betale i mange af festivalens boder.

Roskilde Festival har imidlertid ved en fejl hævet penge på 3085 konti i stedet for at indbetale penge, skriver Roskilde Avis.

De berørte festivalgæster modtog fredag en sms, hvor festivalen beklager fejlen.

- Vi har i går forsøgt at sætte den resterende saldo fra RF Wallet retur på det betalingskort, der er registreret, lyder beskeden.

- Desværre er der sket en systemfejl, og vi har hævet pengene i stedet for at sætte dem ind. Det er vi rigtig kede af og sørger for at fejlen bliver rettet hurtigst muligt, står der i beskeden til de berørte festivalgæster.

Ifølge Roskilde Festivals divisionschef for handel, Lars Orlamundt, får de berørte deres penge tilbage hurtigst muligt.

Han forventer, ifølge Roskilde Avis, at fejlen vil være løst i løbet af fredag, og han beklager de gener, som fejlen har medført.

Det vides ikke, hvor mange penge det drejer sig om, men 7000 festivalgæster valgte at bruge chippen som betalingsmiddel på festivalen.

/ritzau/