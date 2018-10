Døv keramiker skaber mandshøje fabelfigurer

Den prisbelønnede keramiker Sten Lykke Madsen brænder sine mandshøje fabelfigurer i Guldagergaards skulpturpark i Skælskør. Som 81-årig kan kunstneren stadig forbløffes over, hvordan ler kan forvandles fra grimt til smukt

72 timer skal en godt og vel mandshøj figur brænde ved 1260 graders celsius. Indhyllet i en dug af fiber, som det benyttes i rumfarts-industrien. Anbragt på en sokkel af beton og mursten og omgivet af stakkevis af kløvet brænde, der jævnligt føres ind ad de fire luger i siderne, hviler lerfiguren. Ved afsløringen, hvor de seks jernporte – lyrisk formet som tulipankronblade – åbnes, åbenbarer sig en af kunstnerens typiske fabelfigurer mod nattehimlen og overstrøs med sodakrystaller og savsmuld, der sender levende funker mod himlen.

500 entusiastiske keramikelskere klapper begejstret, mens figuren gløder videre. Først efter endnu et døgn kan kunstneren lægge hånden prøvende og kærtegnende på figuren. Og Sten Lykke Madsen er tilfreds med brændingen, der viser den malede figurs farver i blåt og grønt med sodaskinnende, blank overflade.

Kunstneren er hermed for alvor indlemmet og så at sige brændt ind i Guldagergaards internationale hall of fame, der i forvejen rummer to imponerende brændingsfigurer i parken. Måske får figuren et navn. Det afhænger af kunstnerens datter, der af og til navngiver faderens mangfoldige fabelvæsener. ”Jeg er ordblind,” forsikrer han, ”sprog siger mig ikke noget. Mine figurer lever i fantasien, formet i ler uden skitser, men er til stede inde i mit hoved, inden de tager form i leret.”

Til gengæld generer det tilsyneladende ikke Sten Lykke Madsen nævneværdigt, at han er totalt døv og har været det siden fødslen. På keramikcentret ses han, døvheden til trods, altid i ivrig kommunikation med det hold af internationale kunstnere, der året rundt opholder sig som artists-in-residence. Her diskuteres alskens teknikker – ikke mindst omkring brændingen i værkstedernes utal af ovntyper. Nogle er gasfyrede, andre elektriske. Men det er især ovngården med de store brændefyrede ovne, der tiltrækker Sten. Siden Guldagergårds overgang fra frugtcentral til internationalt keramikcenter for 21 år siden har den danske kunstner hvert år arbejdet og boet på stedet fra februar måned til oktober, hvor han drager hjem til konen siden 1968, arkæologen Lydia Slumstrup, og sin egen drejeskive i Holte. Han undskylder sit elskede refugie- og arbejdsophold i Skælskør med, at ”værkstedet derhjemme er for rodet til at arbejde i”. Hjemme i Holte breder et tusindtal af figurer sig ud fra huset og langt ud i naturen, hvor de indtager have og naturgrund.