Film om Batman-skurk tager hovedprisen på filmfestival i Venedig

"Joker", der portrætterer Batman-skurken Jokeren, modtager Guldløven på filmfestival i Venedig.

Filmen "Joker" er løbet med hovedprisen ved dette års filmfestival i Venedig, som er den 76. af sin slags.

Guldløven, som tildeles den bedste film, er således gået til "Joker", hvilket blandt andet tilskrives en stor præstation af Joaquin Phoenix i portrætteringen af Jokeren, den ikoniske skurk i Batman-universitet, før han blev en skurk.

Filmen er af den britiske avis The Guardian blevet beskrevet som "en af de modigste Hollywoodproduktioner i længere tid".

Instruktør af filmen Todd Phillips var rørt, da han modtog prisen. Og han benyttede lejligheden til at hylde hovedrollen, Joaquin Phoenix.

- Du er den mest bidske og modigste og mest åbensindede løve, jeg kender. Tak for at stole på mig med dit utrolige talent, lød da fra instruktøren.

Filmen "J'accuse" af Roman Polanski løb med den næststørste pris ved filmfestivalen.

Han har været i strid modvind i Hollywood i årtier, efter at han blev dømt for at have bedøvet og voldtaget en 13-årig pige. 86-årige Polanski mødte ikke selv op på festivalen.

Derfor var det hans kone, den franske skuespiller Emmanuelle Seigner, som også er med i filmen, der tog imod prisen. Det gjorde hun til få klapsalver og et par buhråb.

