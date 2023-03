Film om berygtet anstalt på Sprogø høster stor ros

Der bliver ikke sparet på hverken hjerter eller stjerner, når anmelderne skal vurdere Malou Reymanns nye film "Ustyrlig".

Filmen får premiere torsdag.

Den handler om de Kellerske Anstalter på Sprogø, hvor man fra 1923 til 1961 placerede kvinder, der afveg fra samfundets sociale normer.

I Politiken giver anmelder Kim Skotte filmen fem ud af seks hjerter.

Artiklen fortsætter under annoncen

- "Ustyrlig" fortæller et vigtigt stykke Danmarks- og kvindehistorie og gør det med en følelsesladning, som gør det umuligt at sidde den overhørig. Men "Ustyrlig" virker ikke kun så stærk, fordi den udruller en grum uretfærdighed fra fortiden, skriver Kim Skotte.

Filmens ene hovedperson Maren lever i København i 1930'erne. Hun kæmper med tidens normer og vil ikke tilpasse sig. Efter at være blevet erklæret åndssvag bliver hun anbragt på Sprogø.

Ifølge Kim Skotte stiller filmen skarpt på forskellen på samfundets lag og på kvinders manglende ret til at bestemme over egen krop.

Begge dele lykkes for Malou Reymann, mener han.

- I en tid, hvor overklassens unge kvinder kunne flirte med at udvide deres kønsroller, blev der slået anderledes hårdt ned på arbejderklassens kvinder, hvis de udviste usædelig og ustyrlig adfærd, skriver Kim Skotte.

På Sprogø møder Maren pigen Sørine, som har boet på Sprogø i seks år.

Sørines store håb er, at hendes gode opførsel kan sende hende hjem til datteren igen.

Det dobbelte hovedrolleperspektiv fremstår enormt elegant, mener Jyllands-Postens anmelder Katrine Sommer Boysen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun giver filmen fem stjerner.

- "Ustyrlig", der er dedikeret til kvinderne på Sprogø, er en lige så fantastisk som vigtig film, der taler lige så meget ind i vores samtid som i den fortid, den skildrer, skriver Katrine Sommer Boysen.

I Berlingske kalder anmelder Kristian Lindberg filmen for en vigtig historie om, hvem vi er i Danmark og vores tendens til at brolægge vejen til velfærdssamfundet med djævelske intentioner.

- Når pigerne viser mental sundhed ved at gøre oprør mod åbenlys uretfærdighed og magtmisbrug, slår systemet dobbelt igen ved at kalde dem åndssvage. Derved reduceres deres chancer for at slippe væk. Det handler ikke om at helbrede, men at knække viljer, skriver Kristian Lindberg.

Han giver filmen fem af seks mulige stjerner og uddeler store roser til instruktøren og manuskriptforfatteren.

- Malou Reymann har et stort overblik som instruktør og manuskriptforfatter, og "Ustyrlig" er en film, der i særlig grad fortjener sin filmstøtte, skriver han.

/ritzau/