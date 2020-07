Film om kontormobning og krigsforbrydelser får ros for skuespil

Torsdag er der premiere på den ventede "Undtagelsen", som får ros for skuespil, men blandede anmeldelser.

Anmelderne synes at være enige om, at den nye film "Undtagelsen", der blandt andet handler om den sjældne kombination af kontormobning og krigsforbrydelser, ikke lever helt op til de høje forventninger.

Den har premiere torsdag.

Det er stærke kræfter, der udgør skuespillerfirkløveret i form af Sidse Babett Knudsen, Amanda Collin, Danica Curcic og Lene Maria Christensen, der får ros for deres evner.

Men det tilsyneladende ikke nok til at løfte filmen, der dog får ros for at forsøge at forvalte arven fra samtidsromanen "Undtagelsen" af Christian Jungersen fra 2004.

Gymnasieveninderne Iben (Curcic) og Malene (Collin) arbejder begge i den fiktive ngo Dansk Center for Information om Folkedrab.

Den nyansatte bibliotekar (Babett Knudsen) er de ikke glade for, og de forsømmer ikke en mulighed for at mobbe hende på det groveste. Camilla (Christensen) synes at holde sig for sig selv.

En dag modtager Iben og Malene begge voldsomme dødstrusler, der er forbundet med deres arbejde på centeret. Første retter de mistanke mod en serbisk folkemorder, som de undersøger, men siden rettes mistanken mod Anne-Lise (Babett Knudsen).

Jyllands-Posten giver filmen tre ud af seks stjerner.

- Det er overflødigt at sige, at de fire kvinder i front spiller godt, for det gør de naturligvis. Men "Undtagelsen" som film mangler Jungersens nuancer og delikate, psykologiske lag og står som en underligt flad og bastant konstruktion, skriver anmelderen.

Avisen hylder romanen som en af de mest afgørende samtidsromaner i 00'erne.

Politiken giver ligeledes filmen middelkarakter.

- Det hænger simpelthen ikke sammen for nu at starte med konklusionen. Og det er ærgerligt, når skuespillet er så godt i de fire bærende roller.

- De fire kolleger ville jeg ikke arbejde sammen med, men jeg ville gerne se dem slide hinanden ned i længere passager med større tålmodighed og plads til de nuancer, som deres skuespillere fremkalder glimt af, lyder det.

Berlingske er mest positiv og giver fire ud af seks.

- I "Undtagelsen" bliver ondskaben raffineret og recirkuleret i en uendelighed. Det er måske mændene, der begår folkedrab, men kvinderne er meget værre, for de camouflerer ondskaben som omsorg og medmenneskelighed, skriver anmelderen.

Information giver ikke karakter, men er positivt stemt.

- Foruden spørgsmålet om ondskabens væsen er "Undtagelsen" nemlig optaget af et centralt paradoks:

- At man godt kan bruge al sin vågne tid på at prøve at forstå ondskabens væsen med henblik på at forhindre ny ondskab i at opstå og så samtidig selv være totalt ondskabsfuld overfor andre.

