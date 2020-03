Film om Krudtønden-angreb for fem år siden deler anmeldere

Flere anmeldere har rosende ord til overs for filmen "Krudttønden", men nogle savner svar.

Flere anmeldere har rosende ord til instruktør Ole Christian Madsens skildring af angrebene i København i 2015 i filmen "Krudttønden", der havde premiere tirsdag.

Filmen, som har Nikolaj Coster-Waldau i en af de bærende roller, handler om de to angreb i 2015 i København. Her dræbte gerningsmanden, Omar El-Hussein, to personer.

Flere anmeldere hæfter sig ved det kontroversielle i at lave en film om begivenhederne, kun fem år efter at de fandt sted.

I Kristeligt Dagblad kalder man den en flot forløst film og kvitterer med fem stjerner.

- En sober og taktfuld film om et Danmark, der brutalt mistede to dyrebare sønner det døgn i februar 2015, lyder det i anmeldelsen.

De rosende ord bliver bakket op af filmmagasinet Ekko, som giver filmen fem stjerner, mens Politikens anmelder kvitterer med fire hjerter.

Instruktør Ole Christian Madsen bliver blandt andet af Ekkos anmelder rost for sin skildring af begivenhederne og sit budskab.

- Ole Christian Madsen har skabt et fremragende nødråb om at tale sammen i stedet for at dø sammen, lyder det.

Det er dog ikke alle anmeldere, der er lige begejstrede for Ole Christian Madsens beslutning om at lave en film om en alvorlig hændelse, der kun ligger fem år tilbage.

I BT bliver der endda sat spørgsmålstegn ved, hvad vi egentlig skal bruge filmen til.

BT's anmelder vurderer, at filmen ikke gør os klogere på personernes baggrund. Han er heller ikke begejstret for Coster-Waldau i rollen som betjenten Rico. Avisen giver derfor kun filmen to stjerner.

Information, som ikke uddeler stjerner, mener, at filmens karakterer har travlt med at demonstrere forskellige pointer.

- Krudttønden er helt tydeligt gennemsyret af en humanistisk og publicistisk morale, lyder det i anmeldelsen.

