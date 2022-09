Film om tre søskende vinder Oscar-kvalificerende pris i Odense

Den islandske instruktør, Hlynur Pàlmason, vinder lørdag prisen for bedste danske kortfilm med filmen "Nest" på Odense International Film Festival.

Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse.

I den internationale kategori vinder kortfilmen "Astel", som er instrueret af Ramata-Toulaye Sy.

- Odense har vibreret af kortfilm og kærlighed, og så er der endda også en dag i morgen (søndag red.) siger festivalleder Birgitte Weinberger i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og sejrene i Odense betyder ikke så lidt. For festivalen er den eneste i Danmark, hvor man kan kvalificere sig til den amerikanske Oscar-prisuddeling.

Det betyder, at filmen bliver sendt til Oscar-akademiets nomineringsudvalg, som skal tage stilling til, om filmen skal nomineres til den prestigefyldte amerikanske pris.

Selv om sejren i Odense ikke er garanti for at gå hele vejen ved Oscar-uddelingen, var det præcist, hvad der skete med filmen "The Long Goodbye", som vandt i 2021.

Festivalleder Birgitte Weinberger beskriver årets festival som noget ganske særligt.

- Ikke nok med at vi kom virkelig godt fra start med sidste års Oscar-succes i ryggen og rekordstor interesse for at være med på programmet, så har vi også kunnet byde velkommen til en hel masse kortfilmselskere, der har besøgt festivalen i ugens løb, siger hun.

Den danske vinder "Nest" handler om tre børn, som har et træhus hævet højt over jorden.

Hlynur Pàlmason har tidligere instrueret spillefilmen "Vinterbrødre" fra 2017.

Ramata-Toulaye Sy er en fransk-senegalesisk instruktør og manuskriptforfatter. "Astel", som vandt den internationale pris, er den første film, hun har instrueret.

Der er blevet vist i alt 123 kortfilm på festivalen. Det er rekordmange for Odense International Film Festival.

Festivalen begyndte mandag og slutter søndag.

/ritzau/