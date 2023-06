Filmanmeldere elsker at se Steen og Brygmann flænse hinanden

Flere anmeldere er blæst bagover af Martin Zandvliets filmatisering af Jakob Weis' teaterstykke "Toves værelse" og ikke mindst Paprika Steen og Lars Brygmanns præstationer i de to hovedroller.

I 2016 spillede Steen og Brygmann over for hinanden som henholdsvis succesforfatteren Tove Ditlevsen og hendes fjerde og sidste mand, chefredaktøren Victor Andreasen, i teaterforestillingen.

Nu spiller de over for hinanden igen i filmen, der er baseret på Tove Ditlevsens sidste roman, "Vilhelms værelse'".

- Denne film er for sand til at blive bortforklaret, og i mine øjne er det ikke bare en fejllæsning at se den gensidige forråelse som en ensidig undertrykkelse af kvinder, skriver Berlingskes anmelder Kristian Lindberg, der giver filmen seks ud af seks stjerner.

- Det er en større historie end snaps og stanken af pis. Det er så universelt, at man tvinges til at overveje egne blindheder og svagheder. Spørgsmålet er dog, om der overhovedet er plads til den form for selvransagelse i en nutid, der er så stupid som vores.

"Toves værelse" foregår i 1960'erne og følger ægteparret over en enkelt, "højintens og ekstremt ubehagelig formiddag", som B.T.'s anmelder skriver.

Tove Ditlevsen er på dette tidspunkt en litterær stjerne og dybt afhængig af stoffer, mens Victor Andreasen er chefredaktør på Ekstra Bladet og dybt afhængig af sin elskerinde.

- I en form for syg intellektuel og seksuel leg kæmper de om at fornærme og ydmyge hinanden mest muligt, mens den unge forfatter ser målløst til, skriver Fie West Madsen fra B.T., som giver filmen fem ud af seks stjerner.

Med den unge forfatter mener hun forfatteren Klaus Rifbjerg spillet af Joachim Fjeldstrup, som kommer til frokost hos parret.

- Man svinger mellem sympati for Tove Ditlevsen, der må leve med en aggressiv, utro og dybt narcissistisk ægtemand - og en forståelse for Victor Andreasen, når han udpensler livet med misbrugeren Tove Ditlevsen, der er i konstant jagt efter et fix eller en indlæggelse, skriver Fie West Madsen.

Ekstra Bladets anmelder er knap så begejstret og giver "Toves værelse" tre ud af seks stjerner.

- Normalt adskiller man kunstneren fra værket, men her flyder det hele sammen. Paprika er Tove. Skrøbelig og skarp, som Paprika selv er. Perfekt til rollen. Hun vinder en pris. Sikkert også Brygmann, skriver Rene Fredensborg.

"Toves værelse" har biografpremiere over hele landet torsdag.

