Filmatisering af kontroversiel ungdomsbog får blandet modtagelse

Ikke alt i filmatiseringen af den eksistentielle ungdomsroman "Intet" giver mening for anmelderne.

Filmatiseringen af Janne Tellers bog "Intet", der er en mørk fortælling om en skoleklasses favntag med meningen med livet, får umiddelbart en blandet modtagelse af anmelderne.

Blandt de mere positive er Filmmagasinet Ekko, der giver den fire stjerne, og hvor anmelder Claus Nygaard Petersen skriver:

- Det grumme skoledrama sætter spørgsmålstegn ved, om vores samfund stadig kan enes om, hvad der er meningsfuldt. Og bliver siddende i kroppen.

Da Janne Tellers bog udkom i 2000 fik den en endnu mere blandet modtagelse end filmen. Året efter sin udgivelse modtog "Intet" Kulturministeriets børnebogspris, og den er siden blevet oversat til over 25 sprog.

Samtidig vakte bogen også diskussion. Selv om bogen blev udgivet af Dansklærerforeningen, nægtede man i Viborg Amt at tage den hjem til skolerne.

I Vestnorge blev bogen forbudt, i Frankrig var der boghandlere, som nægtede at sælge den, og i blandt lærer og bibliotekarer i Danmark var der debat om, hvorvidt den skulle forbydes for unge.

Ligesom bogen svinger anmeldelserne af Trine Piil Christensen og Seamus McNallys filmatisering, omend der dog er langt til den begejstring og furore, som bogen skabte.

For flere af anmelderne er der nemlig lidt elementer, hvor filmen ikke står mål med bogen. Eksempelvis skriver Informations Lone Nikolajsen:

- Filmatiseringen rammer romanens alvorstunge absurditet ret præcist, men har ikke altid tid til at udfolde handlingen nok til, at det giver mening, at børnene gør, som de gør.

- Man kan godt mærke, den har mange temaer, den skal igennem, og en gang imellem fremstår påfundene lidt umotiverede.

Også Politikens Kim Skotte, der har givet filmen tre stjerner, føler, at den eksistentielle forløsning bliver forstyrret:

- Hvordan vejer man en hamster op imod en racercykel, et bedetæppe eller en finger?

- Den eskalerende tabslogik giver filmen en egen knugende spænding, som jeg dog synes svækkes, når der skal prædikes politisk fra de voksne i kulissen, og kristendom og nationalisme udstilles som hule symboler.

Mest kritisk er dog Berlingskes Kristian Lindberg, der savner bid i den ondskab, der breder sig i klassen i dens kamp for at finde betydning.

- Janne Tellers roman "Intet" er for længst kanoniseret som en moderne klassiker for de ældste klasser i folkeskolen.

- Denne film kan til nød bruges af en lærervikar, der gerne vil dysse sine elever i søvn, konstaterer Kristian Lindberg.

/ritzau/