Filmbranche anbefaler flere børneattester for at hindre overgreb

Flere tiltag beskytter børneskuespillere mod overgreb i dag, men der kan gøres mere, mener filmbranchen.

Børn i filmbranchen beskyttes i dag langt mere mod overgreb end tidligere. Men der kan og bør gøres mere, mener direktør for Producentforeningen Klaus Hansen.

Han efterlyser særligt en lovmæssig præcisering af brugen af børneattester i underholdningsindustrien, som Producentforeningen anbefaler bør bruges så ofte som muligt. Derfor vil han nu rette henvendelse til Kulturministeriet.

Børneattesterne viser, at den voksne, der arbejder med børn, ikke har en dom for overgreb mod mindreårige. Der skal eksempelvis indhentes børneattester for ansatte i folkeskoler, idrætsforeninger og daginstitutioner.

- Reglerne er en lille smule løse. De er meget præcise på andre områder, men på underholdningsområdet er de ikke særligt præcise. Men der er en god anledning lige nu til at tage kontakt til Kulturministeriet for at få reglerne præciseret, siger han.

Anledningen er, at seks mænd og 16 kvinder beretter om krænkelser og overgreb, som to filminstruktører begik mod dem, da de var børn i 1970'erne. De fortæller deres historier til Politiken og TV2.

Begge filminstruktører, der står bag film som "Måske ku' vi" og "Du er ikke alene", nægter sig skyldige i anklagerne.

I dag er branchen en anden, mener Christina Rosendahl, formand for Danske Filminstruktører.

Der er iværksat flere tiltag specifikt for at beskytte børneskuespillere både mod direkte overgreb og i det hele taget dårligt arbejdsmiljø, lyder det.

- Vi har en meget mere professionaliseret filmbranche nu, end man havde i 70'erne, siger Christina Rosendahl.

- Når børn indgår i filmoptagelser, så har vi ansat folk til at tage sig af børnene. Vi har mere indgående samtaler med forældrene, om hvad det vil sige at være med i en film. Og så opfordrer vi til, at man bruger børneattester, når børn indgår i filmoptagelser, siger hun.

Men også Christina Rosendahl mener, at der kan gøres endnu mere for at beskytte børn i filmbranchen.

- Man kunne kigge på, at vi er en mindre reguleret branche end andre brancher. Der kan være en opfattelse af, at børn er heldige, hvis de får lov at være med i en film.

- Men man skal huske, at et barn også er en person, der bliver ansat til at udføre et arbejde. Der er børn helt ned til fem til seks år gamle, siger hun.

