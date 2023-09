Dansk oscarkandidat er fundet

Den danske oscarkomité har valgt "Bastarden" af Nikolaj Arcel som det danske bud på en oscarnominering i kategorien Bedste Internationale Film.

Det oplyser Det Danske Filminstitut tirsdag.

Det betyder dog ikke, at "Bastarden" er endeligt nomineret. Det bliver først offentliggjort 23. januar, hvor alle oscarnomineringer, inklusive de fem film i kategorien Bedste Internationale Film, meldes ud.

Men filmen er altså Danmarks bud på den bedste oscarkandidat.

"Bastarden" handler om den fattige soldat Ludvig Kahlen, der er spillet af Mads Mikkelsen. Soldaten kommer til den jyske hede i 1755 med en ambition om at opdyrke jorden.

Han kommer dog i karambolage med en godsejer, der mener, at heden tilhører ham.

Jacob Neiiendam, der er chef for Filminstituttets Internationale afdeling og forperson for komitéen, siger, at "Bastarden" er en stærk kandidat.

- De seneste uger har gjort det meget klart, at "Bastarden" er den stærkeste danske kandidat til at opnå en Oscar-nominering.

- Den fik en fantastisk modtagelse fra anmeldere og awards-eksperter ved verdenspremieren i hovedkonkurrencen i Venedig og på de efterfølgende festivaler i Telluride og Toronto, siger han.

Det er ikke Nikolaj Arcels første gang i oscarmanegen. Tilbage i 2013 blev hans film "En Kongelig Affære" - også med Mads Mikkelsen i hovedrollen - indstillet som Danmarks bud på en oscarkandidat.

Og senere hen nomineret til Bedste Internationale Film - den vandt dog ikke prisen i sidste ende.

Selv tror Arcel, at "vi har gode chancer". Han siger, at filmen har en international fortælling samtidig med, at den er dansk og handler om den jyske hede.

- Den er lokal, men føles international, siger han til Ritzau.

Han er meget beæret over indstillingen og kalder det en "kæmpe ære".

