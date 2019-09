Komité sender Dronningen afsted mod oscarnominering

Filmen "Dronningen" er nu med i kapløbet om at blive nomineret i kategorien "Bedste Internationale Film".

"Dronningen" er af den danske oscarkomité valgt som det danske bud på en Oscar. Det fortæller Det Danske Filminstitut.

- Vi kan ikke gøre det meget bedre end det her med en film som "Dronningen". Vi står med en film, hvor vores chancer er bedre, end de før har været, siger formand for den danske oscarkomité Claus Ladegaard.

Filmen er nu med i kampen om et blive nomineret i kategorien "Bedste Internationale Film" til næste års oscaruddeling.

"Dronningen" er udvalgt, fordi den ifølge oscarkomitéen er den danske film, der i sidste ende har bedst chancer for at indbringe en nominering.

- Vi vælger jo den film, vi mener har de bedste chancer for at blive nomineret og vinde - og det mener vi, at "Dronningen" har, siger Claus Ladegaard.

Han understreger dog, at det er svært at sige noget om chancerne, før de film, som "Dronningen" skal dyste om en nominering mod, bliver offentliggjort.

Filmen har skuespiller Trine Dyrholm i hovedrollen som Anne, der sætter hele sin tilværelse på spil, efter at hun indleder en affære med sin 17-årige stedsøn.

Det er specielt Trine Dyrholms præstation og den originale historie, der har fået komitéen til at vælge "Dronningen".

- Det er en virkelig original og stærk historie, som omhandler magtmisbrug og seksualitet. Den er velinstrueret og velskrevet og har en af de stærkeste skuespilpræstationer, vi har set i dansk film, siger Claus Ladegaard.

Filmen er instrueret af May el-Toukhy, der også er medforfatter til manuskriptet, og har blandt andet modtaget publikumsprisen på den store amerikanske filmfestival Sundance.

Den havde premiere i marts, og over 330.000 danskere har set den i biografen.

Filmene "Før frosten" og "Ser du månen, Daniel" befandt sig også på den danske oscarkomités liste over en mulig dansk Oscarvinder. Komitéen valgte dog i sidste ende at pege på "Dronningen".

Fra oktober begynder oscarakademiet at vurdere de forskellige internationale filmbud.

De fem nominerede i kategorien offentliggøres i januar, og det bliver til den tid klart, om den danske film stadig er med i kapløbet om en Oscar.

Selve uddelingen af statuetterne finder sted den 9. februar 2020.

/ritzau/