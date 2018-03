Filmfestival har familier, der falder, i centrum

Familien som institution løber igennem som tema på dokumentarfilmfestivalen CPH:Dox, der også breder sig ud over hele landet med en debuterende dansk kvindes poetiske portræt af sorgens grundstof

Det er forlystelsessyge tider. Museumsbesøg må ikke kræve for meget, så man kan straks aktivere noget ramasjang med kedsomhedsknapper. Foredrag findes næsten ikke mere. Det hedder i stedet talks eller keynote. Så det er ikke så mærkeligt, at programmet til dokumentarfestivalen CPH:Dox er oppe på knap 90 sider og praler med flere end 200 arrangementer. Ikke 200 film. For den årligt tilbagevendende festival er næsten lige så meget events, fester, koncerter, talks, middage, workshops og kunstudstillinger, som det er dokumentarfilm. Næsten. For heldigvis er filmudvalget både nænsomt kurateret, eksperimenterende, traditionelt og indbydende.