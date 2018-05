Filmfestival i Cannes er klar til ny æra efter MeToo

Tirsdag er det igen tid for verdens største filmfestival, men afsløringer om sexskandaler kaster skygger.

MeToo-bevægelsen kommer til at præge den 71. udgave af filmfestivalen i Cannes i det sydlige Frankrig, som begynder tirsdag og varer til den 19. maj.

Siden beskyldninger om filmproducenten Harvey Weinsteins overgreb mod kvindelige skuespillere dukkede op i amerikanske medier i efteråret 2017, har adskillige kvinder fra filmens verden berettet om lignende krænkelser og seksuelle overgreb under hashtagget MeToo.

Arrangørerne af Cannes-festivalen har derfor etableret en hotline, som ofre for seksuelle overgreb kan ringe til.

Desuden er der et flertal af kvinder i den jury, som udpeger vinderne. Og omkring 100 kvindelige skuespillere og kvindelige instruktører vil lørdag på det røde tæppe markere deres opbakning til MeToo-bevægelsen.

Verdensstjernen Cate Blanchett vil sandsynligvis deltage i protesten, skriver nyhedsbureauet AFP. Hun er udpeget som årets formand for juryen og har været en stærk stemme i kampen mod seksuel udnyttelse i Hollywood.

- Det bliver en markering tilegnet filmbranchens kvinder, siger festivalens kunstneriske direktør, Thierry Frémaux, på et pressemøde.

- Ikke kun Cannes, men hele verden ændrede sig, siger han om Weinstein-afsløringerne.

Frémaux erkender, at verdens største filmfestival "aldrig bliver den samme igen" efter skandalen.

Deltagerne i festivalen vil ved ankomsten for eksempel blive indskærpet, at "ordentlig opførsel" forventes, skriver AFP.

Mens den vanærede Weinstein ikke længere er velkommen i Cannes, så er en anden kontroversiel figur fra filmens verden taget til nåde.

Danske Lars von Trier er efter en pause på syv år tilbage på den prestigefyldte festival. Han vandt i 2000 vandt hovedprisen - Guldpalmen - for filmen "Dancer in the Dark".

Men i 2011 kom han galt afsted med nogle uheldige udtalelser på et pressemøde.

Siden har han været "persona non grata", men nu er det tid at se fremad, sagde Frémaux mandag ifølge mediet The Hollywood Reporter.

Med sig har Lars von Trier sin nyeste film, "The House That Jack Built", som er udvalgt til at deltage uden for hovedkonkurrencen.

21 film dyster om den eftertragtede hovedpris. Og her er alt ved det gamle med en klar overvægt af mandlige instruktører.

Kun tre af filmene i hovedkonkurrencen er instrueret af en kvinde.

