Trods coronakrisen holdes Venedigs filmfestival i efteråret, men det bliver med færre stjerner end normalt.

Over 50 lande vil deltage i Venedigs filmfestival, som finder sted fra 2. til 12. september trods coronakrisen.

Flere film, som skulle have været vist på festivalen, udsættes dog, da restriktioner på rejser betyder, at der kommer færre Hollywood-stjerner til Venedig end normalt.

- Men selve kernen i festivalen er reddet, siger skuespilleren Alberto Barbera, som leder festivalen.

Det officielle program omfatter 62 film, hvor 18 konkurrerer om Den Gyldne Løve.

Barbera fremhæver især filmen "Nomadland" med Frances McDormand i hovedrollen. Den nævnes som en mulig Oscar-vinder til næste år.

Derudover vil der være en række dokumentarfilm - blandt andet en ny film om den svenske klimaaktivist Greta Thunberg.

De instruktører, der har film med i hovedkonkurrencen, kommer fra så forskellige lande som Mexico, Aserbajdsjan, Israel, Rusland, Iran, Japan, Indien og flere andre.

Fire af de 18 film i hovedkonkurrencen er italienske.

Dog er der en del titler, som ikke når at komme med på festivalen i år. Det skyldes blandt andet den nedlukning, som mange lande var igennem, da coronavirusset begyndte at sprede sig over hele verden.

Filmfestivalen i Venedig er den første større filmfestival, der bliver holdt i kølvandet på coronaudbruddet.

Chefen for Biennalen, der også står for filmfestivalen, lover "den sikreste sikkerhed, vi kan tilbyde".

Det betyder blandt andet, at kun hvert andet sæde i biograferne vil være besat, gæsterne vil få tjekket deres temperatur ved indgangen, og alt billetsalg foregår på nettet.

/ritzau/dpa