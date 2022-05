Filmfestival vil skildre virkeligheden. Her er syv Cannes-skandaler, der blev særdeles virkelige

Nogle gange kan det næsten virke som om, at tilværelsen er ét stort socialt eksperiment. Måske er det derfor, at plakaten til Cannes Film Festivals 75-årsjubilæum, der løber af stablen i disse uger, refererer til ”The Truman Show”; en film, hvor hovedrollen, der spilles af Jim Carrey, må finde ud af, at hele verden er et stort reality tv-program, og at han er dén person, som alle sidder og kigger på. Hele hans liv er – og har altid været – et eksperiment.

Den officielle forklaring er, at Jim Carrey i filmen - som i Platons hulelignelse – opdager, at der er en ægte verden ude på den anden side af de enorme tv-studier, som han har bevæget sig rundt i hele sit liv. Dén oplevelse vil filmfestivalen i Cannes give dette års deltagere; muligheden for at se den virkelige verden.

De mest mindeværdige Cannes-festivaler er nok også dem, der har budt på noget andet end blot gode film på lærredet. Noget virkeligt. Kristeligt Dagblad giver her en oversigt over filmfestivalens uforglemmelige skandaler - som i den grad ramte virkeligheden.

1954 - En klassisk skandale

Det første større Cannes-optrin involverede en god gammel skandalevækker, nemlig et par bare bryster. Under en fotoseance på stranden i Cannes under festivalen i 1954 smed den egyptisk-fødte franske skuespiller Simone Silva blusen og lod sig fotografere topløs i vandkanten. Bag hende stod den amerikanske skuespiller Robert Mitchum, der på galant vis hjalp hende med at holde brysterne oppe med hænderne.

Det lystige optrin blev dog ikke taget vel imod af festivalskomitéen. Simone Silva blev ekskluderet fra resten af filmfestivalen og bedt om at forlade Cannes.

Men festivalen skylder måske snarere skuespilleren en tak, for de letpåklædte fotos var med til for alvor at skabe opmærksomhed omkring uddelingen af Den Gyldne Palme. Fra da af talte hele verden om filmfestivalen i Sydfrankrig.

Rygterne vil i øvrigt vide, at to fotografer brækkede henholdsvis en arm og et ben i kampen om at knipse det bedste billede af de nøgne attributter.



1960 - “Det søde liv” smagte ikke den katolske kirke

Få år senere var det ikke festivalens arrangører, men derimod den katolske kirke, som blev stødt af et indslag i Cannes.

Den italienske instruktør Federico Fellinis film “La Dolce Vita”, om en journalist, der lever et udsvævende liv i konstant jagt efter sensation og kvinder at forføre, blev fordømt af Vatikanet for at portrættere karakterer med al for løs moral. Kimen til kirkelig forargelse lægges allerede i åbningsscenen, hvor en stor Kristusfigur med udslåede arme flyves hen over Rom hængende fra en helikopter.

Filmen vandt Den Gyldne Palme det år, og selvom den katolske kirke i Italien gjorde alt, hvad den kunne for at boykotte filmen, blev den en enorm seersucces.

Senere blev filmen også tildelt en Oscar-statuette, og i dag er “La Dolce Vita” at regne for en af filmhistoriens absolutte klassikere.

1975 - En bombe under festivalen

Dette år kunne et besøg i Cannes have været katastrofal for festivalgæsterne. Ikke på grund af sære optrin eller voldsomme filmscener i biografmørket, men derimod fordi de kunne være blevet ofre for et bombeangreb.

Få timer før festivalens åbning den 9. maj 1975 eksploderede en bombe ved kunstner-indgangen til festivalpaladset. Ingen personer kom heldigvis til skade, og bomben viste sig at være placeret af en gruppe kaldet “The People’s Struggle Against the Perversion of Humanity” (folkets kamp mod perversion af menneskeheden). Bomben var en reaktion på festivalens kunstneriske indhold, som gruppen mente var “fordærvet”.

2001 - Døde duer til strandfest

Kort efter årtusindeskiftet blev festivalen ramt af et optrin af den mere absurde slags. Skuespillere fra filmen “24 Hour Party People”, der omhandler musikmiljøet i 1980’erne og 1990’ernes Manchester, arrangerede sammen med en gruppe journalister et temmelig kreativt reklamestunt for filmen.

I forbindelse med festivalen dukkede skuespillerne op i vandkanten på en af Cannes mange strande og begyndte at angribe hinanden med døde duer dækket af teaterblod, som blev kastet rundt i luften. Alt imens filmede journalisterne optrinnet. Men dette faldt ikke i god jord, hos de mange turister, der havde betalt store beløb for en eksklusiv strandferie på den franske riviera. Flere blev ramt af duerne og plettet med det falske blod, og skuespillerne endte derfor med at blive forvist fra den eksklusive strand.

2009 - Et dansk chok

Et par af de nyere skandaler i Cannes har rødder herhjemme. Filminstruktør Lars von Triers film “AntiChrist” vandt i 2009 prisen for bedste kvindelige skuespiller, men før det kom så vidt, sendte den chokbølger gennem den ellers efterhånden temmelig hærdede festival.

Publikum klappede ganske vist begejstret, da rulleteksterne løb over skærmen, men for mange kan det måske også have været en taktik for at ryste filmens voldsomt grafiske scener af sig.

Scenerne tæller blandt andet kvindelige kønsorganer, der bliver klippet af med en stor saks.

Chok-effekten var god for det efterfølgende billetsalg i biograferne, særligt herhjemme. Flere danske medier kunne berette, at folk valfartede i biografen for at se scenerne med egne øjne i dagene efter premieren.

2011 - Hitler-sympati fører til bortvisning

To år senere vakte Lars von Trier igen røre på filmfestivalen. Denne gang var det ikke hans værk, men derimod hans ord, der faldt enormt mange mennesker for brystet. Og med god grund, for den danske instruktør udtrykte sig temmelig kontroversielt.

“Jeg forstår Hitler… og kan også godt sympatisere med ham. Okay, jeg er nazist,” lød det blandt andet fra Lars von Trier under et pressemøde for filmen “Melancholia”.

Lars von Trier udtalte senere, at man ikke skulle tage ham på ordet, men nazismen var uanset hvad ikke noget godt udgangspunkt for en spøg. Von Trier blev forvist fra festivalen.

2015 - En højhælet skandale

I 2015 var de kønspolitiske vinde begyndt at ruske i den røde løber i Cannes. Det stod klart, efter at en gruppe midaldrende kvinder tilsyneladende blev nægtet adgang til gallapremieren på filmen “Carol”, fordi de ikke var iført høje hæle. Kvinderne havde efter sigende problemer med fødderne og bar derfor flade sko besat med rhinsten frem for høje hæle.

Og den formodede afvisning faldt ikke i god jord hos en stor gruppe filmfans, hvis øjne var rettet mod Cannes. Mange fans protesterede højlydt mod det, der blev betegnet som stærkt sexisistiske regler, og i koret af protester var også prominente skikkelser blandt andet den britiske skuespiller Emily Blunt.

Festivalens direktør, Thierry Frémaux, forsøgte efterfølgende at dementere rygtet om, at der var decideret krav om høje hæle, men faktum var at optrinnet satte en plet på festivalens ry.

Skodebatten har heller aldrig rigtigt fået en afslutning, og i 2018 stoppede den amerikanske skuespiller Kristen Stewart for eksempel op på den røde løber og fjernede sine høje hæle i en barfodet protest.