Filmfestivalen i Cannes er klar til stjerner og protester

Når Filmfestivalen i Cannes tirsdag ruller den røde løber ud, er det med en vis portion af bekymringer om protester bag scenen.

Det ventes, at 35.000 personer deltager i festivalen, der finder sted ved den franske riviera frem til 27. maj.

Åbningsfilmen har allerede skabt debat, da den byder på et comeback på filmlærredet for den amerikanske skuespiller Johnny Depp i filmen "Jeanne du Barry".

Han var sidste år centrum for en meget omtalt civil retssag, der involverede beskyldninger om vold mod hans ekskone Amber Heard.

Direktøren for festivalen, Thierry Frémaux, siger på et pressemøde, at han ikke er bekymret over 59-årige Depps rygte.

- Hvis der er nogen i verden, der ikke er interesserede i denne meget mediedækkede retssag, så er det mig. Jeg ved ikke, hvad det handler om. Jeg er interesseret i Depp som skuespiller, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Men utilfredshed med Depp er ikke det eneste, som festivalarrangørerne har af bekymringer.

For protester over Frankrigs præsident Emmanuel Macrons nylige pensionsreform kan nemlig også komme til at forstyrre festlighederne.

Alle demonstrationer er forbudt omkring festivalen, oplyser myndighederne til AFP og tilføjer, at det også har været sådan tidligere år.

Men den franske fagforening CGT har svoret, at deres tilstedeværelse kommer til at blive bemærket. I april truede fagforeningen eksempelvis med at slukke for strømmen under festivalen.

Ifølge Reuters siger Fremaux, at han har en positiv dialog med CTG.

Direktøren erklærer sig også åben for, at klimaaktivister kan få plads på den røde løber ved festivalen.

- Vi taler med Cyril Dion, den franske filmskaber og klimaaktivist, fordi der er arrangeret en stor klimadag næste mandag, siger Fremaux til Reuters.

- Det er ikke umuligt, at vi vil byde dem velkommen for enden af trappen, så de kan udtrykke sig.

Dansk filmkunst er i år repræsenteret med én film til festivalen.

Det er filmen "Norwegian Offspring", der får premiere på festivalen, og som er udtaget i sideprogrammet La Cinef, der er dedikeret til nye, unge filmtalenter.

"Norwegian Offspring" er en afgangsfilm på 45 minutter fra Den Danske Filmskole og er instrueret af norske Marlene Emilie Lyngstad, skrevet af danske Emilie Koefoed Larsen og produceret af Carl Osbæck Adelkilde.

/ritzau/Reuters