Filmfestivalen i Sydfrankrig er allerede en gang blevet udskudt på grund af udbruddet af coronavirus.

Den 73. udgave af filmfestivalen i Cannes udskydes på ubestemt tid. Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse tirsdag aften.

Festivalen i Sydfrankrig skulle oprindeligt have været afholdt fra 12. til 23. maj. Men allerede tidligere i marts blev den udskudt på grund af udbruddet af coronavirus.

Dengang lød det, at festivalen i stedet ville blive afholdt i slutningen af juni eller begyndelsen af juli.

Men det er ikke længere realistisk, oplyser arrangørerne bag festivalen.

Meldingen kommer, efter at Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, mandag slog fast, at store begivenheder med mange mennesker ikke kan komme på tale for tidligst midt i juli.

- Efter præsidentens meddelelse mandag erkender vi, at udskydelsen af den 73. udgave af filmfestivalen i Cannes ikke længere er en mulighed, lyder det i meddelelsen.

- Det er åbenlyst svært at antage, at filmfestivalen i Cannes kan blive afholdt i år i sin originale form.

Arrangørerne håber dog stadig på at kunne afholde festivalen i en anden form senere på året.

Derfor har de indledt drøftelser med fagfolk i branchen, som ifølge arrangørerne støtter planen om at undersøge alle muligheder for at afholde festivalen enten i fysisk form eller på anden vis.

- Vi håber på snart at kunne komme med en udmelding om, hvilken form Cannes 2020 vil tage, skriver arrangørerne.

Festivalen anses som en af de mest prestigefyldte filmfestivaler i verden. Den uddeler hvert år Guldpalmen for bedste film.

Den danske filminstruktør Lars von Trier vandt prisen i 2000 for sin film "Dancer in the Dark".

Den seneste vinder af Guldpalmen er den sydkoreanske film "Parasite" af Bong Joon-ho i 2019. Den vandt også prisen for Bedste Film ved Oscar-uddelingen i år.

Frankrig er ligesom resten af Europa hårdt ramt at coronavirussets udbrud.

Over 130.000 franskmænd er bekræftet smittede med virusset, som har kostet knap 15.000 mennesker livet i landet.

