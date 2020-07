Sergio Leones huskomponist Ennio Morricone er død - 91 år

Ennio Morricone har modtaget stor hæder for sin musik til film, heriblandt Sergio Leones spaghettiwesterns.

Den italienske filmkomponist Ennio Morricone er død, 91 år gammel.

Det bekræfter Morricones advokat og ven Giorgio Assumma over for nyhedsbureauet dpa.

Ifølge det italienske nyhedsbureau Ansa døde Morricone natten til mandag på en klinik i Rom, Italiens hovedstad.

Hans advokat oplyser til dpa, at Morricone "bevarede sin store værdighed helt til enden", og at han fik sagt farvel til sin kone, Maria.

Ennio Morricone er især kendt for at stå bag musikken til instruktøren Sergio Leones spaghettiwesterns, heriblandt "The Good, the Bad and the Ugly" fra 1966, hvor amerikanske Clint Eastwood spiller hovedrollen.

Han stod også bag musikken til Quentin Tarantino-filmen "The Hateful Eight" fra 2015, som modtog en Oscar for musikken. Tidligere var han fem gange blevet nomineret for sin musik til film. Han har desuden vundet tre Golden Globe og flere Bafta-priser for sin musik.

Ennio Morricone var seks år, da han komponerede sin første musik hjemme i Trastevere-bydelen i Rom. Og han blev ved med at komponere musik resten af sit liv.

- Musikken holder mig i live. For mig er det en naturlig ting at skrive og komponere.

- Det er det, jeg lever og ånder for. Musikken giver mig styrke og energi, sagde Morricone i et interview med musikmagasinet Soundvenue i november 2016

Han har lavet musik til omkring 500 film, og han er altså allermest kendt for musikken til landsmanden Sergio Leones berømte spaghettiwesterns.

Musikken til Dollars-trilogien, "A Fistful of Dollars", "For a Few Dollars More" og "The Good, the Bad and the Ugly", grundlagde hans berømmelse og gav ham mulighed for at forfølge andre projekter.

Ennio Morricone og Sergio Leone var venner fra grundskolen.

Det er også Morricone, som står bag den ikoniske musik i den 13 minutter lange åbningsscene i "Once Upon a Time in the West", som også er en film af Sergio Leone.

Selv om det især er musikken til western-film, Morricone er kendt for, komponerede han musik til næsten alle filmgenrer lige fra gysere til komedier.

Nogle af musikstykkerne er endt med at blive mere kendt, end filmene han skrev dem til.

/ritzau/