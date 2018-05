Filmmanden Harvey Weinstein er formelt tiltalt for voldtægt

Den forhenværende filmproducent er ved domstol i New York tiltalt for seksuelle overgreb på to kvinder.

Den amerikanske filmproducent Harvey Weinstein er af en storjury ved en distriktsdomstol på Manhattan i New York blevet tiltalt for seksuelle overgreb, deriblandt voldtægt, på to kvinder.

Det oplyser Cyrus Vance Jr., der er statsadvokat for Manhattan.

Med tiltalen er myndighederne kommet et skridt nærmere at stille Weinstein til ansvar for hans handlinger, siger Cyrus Vance Jr. ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AP.

Tiltalen kommer få timer efter, at Weinsteins advokater meddelte, at han havde valgt ikke at udtale sig til storjuryen.

Den 66-årige Harvey Weinstein har konsekvent benægtet alle anklager om seksuelle overgreb.

/ritzau/