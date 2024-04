Filmnørd krydser verden for at fejre ikonisk Hollywood-studie

Det er ikke hver dag, at et filmselskab kan fejre 100 års fødselsdag.

Men når det endelig er, så skal det fejres. Og det er værd at rejse langt for at være med til festen.

Spørg bare den 22-årige australier Jack Priest, som tidligere på måneden var rejst til Hollywood for at være med til åbningen af Metro-Goldwyn-Mayers nye udstilling om filmselskabets 100-årige historie.

Udstillingen består blandt andet af samleobjekter fra private samlere, heriblandt Priest.

- Jeg er 22 år, så jeg skal passe på mine samleobjekter i mange år endnu. Derfor vil jeg dele det med andre og være med til at hylde historien, siger han til mediet The Hollywood Reporter.

Metro-Goldwyn-Mayer - eller MGM - fejrer onsdag 100 års eksistens.

Filmselskabet står bag mange af historiens mest populære film, herunder James Bond-filmene og Rocky-filmene.

Særligt er filmselskabet kendt som et af de oprindelige Hollywood-studier, der stod bag klassikere som "Troldmanden fra Oz" og "Borte med blæsten" - begge fra 1939.

Selskabets film indledes typisk med dets animerede og letgenkendelige logo bestående af en brølende løve omringet af gyldne filmruller.

For Priest skal man langt tilbage i historien for at finde ud af, hvor hans interesse opstod.

Særligt er det den ikoniske skuespillerinde Ann Miller, der har fanget hans opmærksomhed.

Ann Miller, der døde i en alder af 80 år i 2004, er blandt andet kendt for filmene "Sømænd på vulkaner" fra 1949 og "Kiss me Kate" fra 1953. Begge blev produceret af MGM.

- Da Ann Miller døde i 2004, blev alle hendes ting sat på auktion, da hun desværre ikke havde nogen familie. En meget, meget gavmild dame købte tingene og gav dem til mig, siger Priest til The Hollywood Reporter.

Priests yndlingssamlerobjekt er Ann Millers børnebøger, der blev lavet og bevaret af hendes mor.

- Det dokumenterer hendes eksistens. Så det er mine favoritter, siger han til The Hollywood Reporter.

MGM blev i 2021 opkøbt af Amazon for 8,45 milliarder dollar - knap 60 milliarder kroner.

Jonathan Kuntz, professor i filmvidenskab ved University of California, beskriver MGM som indkapslingen af det klassiske Hollywood.

- MGM indkapsler, hvad det vil sige at være et klassisk Hollywood-studie. Den tankegang har selskabet holdt fast i, længe efter at det stoppede med at være en rentabel forretningsstrategi, har han udtalt til mediet CNN.

