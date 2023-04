Filmoptagelser genoptages 18 måneder efter Baldwin-skyderi

Torsdag begynder optagelserne igen til westernfilmen "Rust", 18 måneder efter at skuespilleren Alec Baldwin skød og dræbte filmfotografen Halyna Hutchins på filmsettet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Alec Baldwin vil selv være at finde på filmsettet, to uger før en retshøring i delstaten New Mexico, hvor hændelsen skete.

Her skal det besluttes, om han skal retsforfølges for en føderal tiltale om uagtsomt manddrab.

Baldwin har afvist, at han er ansvarlig for fotografens død.

Han siger, at han tog ladegreb på revolveren, men at han ikke trykkede på aftrækkeren.

Ifølge ham var det Hanna Gutierrez-Reed, der var ansvarlig for våben på filmsettet, og andre våbenprofessionelle folks opgave at sikre sig, at våbnet ikke var ladt.

Den våbenansvarlige har sagt, at hun kontrollerede, at det ikke var ægte patroner, hun puttede i revolveren. Derefter rakte hun revolveren til den assisterende instruktør Dave Halls.

Halls rakte derefter revolveren til Baldwin og sagde til ham, at der var tale om en "kold pistol" - altså at den ikke indeholdt eksplosiver.

Dave Halls blev tiltalt for en mindre forseelse, men har indgået et forlig.

Baldwin indgik ifølge Reuters i oktober et forlig i et søgsmål med filmfotografens enkemand, Matt Hutchins.

Under forliget blev det aftalt, at optagelserne til filmen ville blive genoptaget med de samme skuespillere og den samme instruktør, Joel Souza, som blev såret i skyderiet.

Samtidig er Hutchins blevet gjort til filmens producer.

Produktionsselskabet bag filmen bestrider den officielle rapport, der tidligere har konkluderet, at selskabet blæste på våbensikkerheden på filmsettet.

Arbejdstilsynet i New Mexico konkluderede ellers i april 2022, at firmaet Rust Movie Productions havde udvist "ligegyldighed" over for de ansattes sikkerhed, og at det havde været muligt at undgå dødsfaldet.

