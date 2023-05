Filosof ejede slaver og forsvarede slaveri i pamfletter. Nu fjernes hans navn fra Irlands ældste universitet

George Berkeley bliver i store dele af den akademiske verden betragtet som en af de vigtigste filosoffer i 1800-tallets Irland. Men han ejede også slaver i Rhode Island og skrev pamfletter, der bakkede op om slaveriet.

Og af den grund vil hans navn ikke længere præge Berkeley-biblioteket på Irlands ældste universitet, Trinity College.

Det skriver The New York Times.

I april besluttede universitetets bestyrelse at ændre bibliotekets navn på baggrund af en længere undersøgelse af historiske dokumenter og arkiver, der viste, at George Berkeley købte og ejede flere slaver på sin plantage i Rhode Island fra 1729 til 1732.

Samtidig planlagde den irske filosof at bruge sin rigdom fra plantagen til at åbne en skole i Bermuda, der – med tvang om nødvendigt – ville omvende indfødte amerikaneres børn til kristendom, viser undersøgelsen.

George Berkeley opgav dog planerne og solgte sin plantage og sine slaver til Yale University, før han vendte tilbage til Irland.

Trinity College understreger, at George Berkeleys arv som filosof vil være intakt, også på universitetet, men at bestyrelsen ikke kunne ignorere hans tilknytning til slaveri.

"George Berkeleys bidrag til filosofisk tankegang er uden tvivl. Men det er også klart, at han både var en ejer af slaver og en teoretiker inden for slaveri og diskrimination, hvilket er i klar konflikt med Trinitys kerneværdier," siger Linda Doyle, universitetsdirektør for Trinity College, i en pressemeddelelse.

Trinity Colleges beslutning møder kritik fra David McConell, tidligere vicedirektør for universitetet. Ifølge ham bør man bevare navnet og udstyre biblioteket med en forklaring, der beskriver George Berkeleys historie til de studerende – også de problematiske aspekter.

"Berkeley henleder opmærksomheden på ham, fordi han var en meget stor lærd, og det er vigtigt, at folk kender til ham og, for de studerendes tilfælde i dag, måske bliver inspireret af ham. Hvis navnet ikke er på biblioteket, vil han forsvinde og kun være kendt af folk, der studerer filosofi," siger han til The New York Times.

Det er ikke første gang, at et universitet ændrer navnet på en bygning, der oprindeligt blev navngivet efter en person med tilknytning til slaveri og racisme. Berkeley College i Californien – der også er opkaldt efter George Berkeley – omdøbte i 2020 to bygninger dedikeret til tidligere fakultetsmedlemmer, der udtrykte racistiske ideer. Der er dog ingen planer om at ændre navnet på selve universitetet, skriver The New York Times.