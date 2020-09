Find din motivation

- Det er afgørende for at få øvet og spillet, at du finder din passion og motivation og bruger dem aktivt.

- Det kan være et særligt instrument, du har en kærlighed til. Eller en bestemt sang eller kunstner, du gerne vil kunne spille.

- For mange virker samspil motiverende. Så har du noget at øve hen imod, når I skal mødes. Og så lyder de måske simple elementer, I har hver især, pludselig af stor musik tilsammen.

Kilde: afdelingsleder Rasmus Allin fra Rytmisk Center.

/ritzau fokus/