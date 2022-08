Finsk statsminister undskylder billede fra fest i embedsbolig

Finlands statsminister mener, at et billede, som influencere tog under fest hos hende, er upassende.

Den finske statsminister, Sanna Marin, er på ny kommet i fokus i en festsag.

Tirsdag undskylder Marin for et billede, der blev taget i forbindelse med en privatfest, som hun holdt i sin embedsbolig i juli.

Undskyldningen kommer, på et tidspunkt hvor hun er i vælten på grund af en lækket video, hvor hun tidligere i august ses danse og feste med venner. Videoen har skabt debat om, hvordan man skal opføre sig som statsminister.

Billedet, som hun undskylder for tirsdag, florerer på sociale medier. Det viser to kvindelige influencere, som kysser hinanden, mens de dækker deres bare bryster med et skilt, hvor der står Finland på.

Ifølge det svenske nyhedsbureau TT er billedet taget foran regeringens officielle fotovæg ved Marins bolig. Marin selv siger ifølge det finske medie Yle, at billedet tyder på at være taget på et gæstebadeværelse.

- Jeg synes ikke, at billedet er passende. Jeg undskylder for det. Den type billede burde ikke være taget, men ellers skete der ikke noget ekstraordinært ved sammenkomsten, siger hun tirsdag, hvor hun bekræfter, at billedet er taget hjemme hos hende.

36-årige Sanna Marin har ikke lagt skjul på, at hun nyder at bruge sin fritid med venner, og at hun mener, at man som statsminister også skal kunne have et privatliv med tid til fester.

Det omtalte billede blev taget ved en privatfest, som hun holdt med venner efter en musikfestival i juli.

- Vi havde sauna, svømmede og brugte tid sammen, siger Sanna Marin om sammenkomsten ved hendes embedsbolig, der ligger ud til vandet.

Hun fortæller desuden, at festen foregik udendørs, og at der altså ikke blev festet inde i selve embedsboligen. Dog kunne gæster bruge gæstebadeværelser i kælderen, siger hun ifølge Yle.

Sauna er en stor del af den finske kultur, og det er normalt for finner at gå i sauna sammen ved sammenkomster.

Det skønnes, at der er omkring to millioner saunaer i Finland, som har cirka 5,5 millioner indbyggere.

Både statsministeren og præsidenten i landet har egen sauna i deres embedsboliger.

/ritzau/Reuters