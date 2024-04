Fire anholdes for støtte og våben til angreb på musikteater i Moskva

Fire personer er anholdt i Rusland og sættes i forbindelse med Islamisk Stats angreb på en koncertbygning i Moskva i forrige uge.

Det oplyser den russiske efterretningstjeneste FSB.

De anholdte skal have sørget for penge og våben til det blodige angreb. Det kostede over 140 mennesker livet, da bevæbnede mænd 22. marts trængte ind i det store musikteater og begyndte at skyde.

Det er det mest dødelige angreb i Rusland i mere end to årtier.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge FSB blev de fire mænd anholdt søndag i den sydlige region Dagestan.

De var "direkte involveret i at finansiere og sikre terrormidler til udøverne af terrorhandlingen", fremgår det.

FSB har også offentliggjort en video, hvor den ene af de anholdte siger, at han kom med de våben, som gerningsmændene i Moskva brugte.

De russiske myndigheder har tidligere oplyst, at 12 personer er anholdt i forbindelse med det blodige angreb.

Fire af dem er de formodede gerningsmænd, som alle er statsborgere i den tidligere sovjetrepublik Tadsjikistan. De blev efter anholdelsen fremstillet i retten forslåede og med tegn på at have været udsat for tortur.

Islamisk Stat har taget skylden for angrebet. Men Rusland har gentagne gange antydet, at Ukraine kunne have noget med det at gøre. Men der er ikke fulgt beviser med.

/ritzau/AFP