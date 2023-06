Fire børn er fundet i live fem uger efter flystyrt i Colombia

Fire børn fra Colombias oprindelige befolkning er blevet fundet i live i den sydlige del af landet, mere end fem uger efter at det fly, de var om bord på, styrtede ned i junglen.

Det skriver landets præsident, Gustavo Petro, på det sociale medie Twitter.

Børnene er blevet reddet af militær, brandfolk og folk fra landets civile luftfartsmyndigheder, siger kilder til nyhedsbureauet Reuters.

De fire børn er henholdsvis 11 måneder, 4, 9 og 13 år gamle.

Flystyrtet skete 1. maj, og i slutningen af maj skrev AFP, at børnene menes at have vandret rundt i junglen siden flystyrtet.

Piloten, en indfødt leder og børnenes mor blev dræbt i flystyrtet.

Satellitbilleder pegede i slutningen af maj i retning af, hvilken rute børnene havde gået, og redningsfolk fandt flere af deres ejendele samt et læskur bygget af grene.

I maj fandt redningsarbejdere et par sko og en ble.

/ritzau/